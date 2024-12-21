Сообщается, что данный комплекс использовался во время атаки на город Рыльск

Ночью 21 декабря российские военные осуществили очередную серию комбинированных атак на цели, находящиеся под контролем украинских формирований. Удары пришлись на объекты в Сумской области. Проводилась доразведка местности, где украинские войска скрывали реактивный ракетный комплекс HIMARS, используемый накануне во время удара по городу Рыльск, расположенному на западе Курской области. После неё был нанесён ответный удар, в результате которого западная техника была уничтожена.

Кроме того, удары были направлены на военные и промышленные цели в Винницкой области. Согласно местным источникам, удар был нанесён по эшелону с военной техникой вблизи железнодорожного узла Жмеринка.

Прилёты зафиксированы в окрестностях Староконстантинова в Житомирской области, где располагается аэродром украинских войск. По предварительным данным, в результате атаки было уничтожено как минимум два топливозаправщика и авиационно-техническая группа.

Ночью взрывы раздавались в Чернигове и Полтаве. Поступила информация о том, что аэродром в Полтавской области снова оказался под ударами Воздушно-Космических сил российской армии.

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и прилегающих областях. Вести о десятках дронов поступают из районов Василькова, Фастова, Яготина и самой стои.