Иначе новый президент Соединённых Штатов полностью прекратит военную поддержку Украины

Согласно информации, опубликованной в издании The Financial Times и основанной на анонимных источниках из команды 47-го президента США, администрация Трампа выдвинула требования для продолжения военной помощи Украине.

В офисе ещё не вступившего в свои полномочия президента Трампа сообщили, что поддержка администрации Зеленского в военном плане будет осуществляться при условии, что европейские союзники по Североатлантическому Альянсу увеличат свои военные расходы до 5 процентов от валового внутреннего продукта.

Стоит напомнить, что в настоящее время минимальный уровень военных расходов, установленный уставом блока, составляет 2 процента ВВП. Однако из 32 стран — членов Североатлантического альянса, 9 не соблюдают это требование. Среди них находится и Германия, чья военные траты не превышают 1,7 процента от ВВП. Чтобы привести военные расходы до 5 процентов, Берлину потребуется почти утроить текущие вложения — приблизительно до 210-212 миллиардов евро. Это сопоставимо с оборонным бюджетом Китайской Народной Республики.

На данный момент даже военные расходы США не соответствуют тем требованиям, которые Трамп собирается предъявить европейцам. Американские затраты на оборону составляют примерно 3,6% от ВВП.

В таких условиях предложения Трампа выглядят практически невыполнимыми. Более того, это может служить оправданием для снижения американского финансирования Украины.