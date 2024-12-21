В коллекции представлены компьютерные мышки, коврики и чехлы для смартфонов Apple.

Razer активно сотрудничает с различными брендами, что подтверждается множеством выпущенных продуктов на основе таких франшиз, как Genshin Impact, Street Fighter, Sonic и других. Последняя из этих коллабораций касается популярного сериала «Игра в кальмара». Этот хит Netflix стал очень популярен по всему миру и не удивительно, что Razer решила запустить коллекцию, вдохновленную «Игрой в кальмара».

Razer выпустит несколько аксессуаров, включая игровые мыши и коврики для мыши. Также стоит отметить, что второй сезон «Игры в кальмара» стартует 26 декабря. Что касается игровых устройств, созданных в рамках этой коллаборации, их на самом деле всего два, однако, имеется множество разнообразных аксессуаров. Хотя не все совместные проекты Razer включают мобильные аксессуары. В данный момент можно найти лишь чехлы, доступные исключительно для моделей iPhone 14 и iPhone 15.

Существует также возможность персонализировать мышь Razer Orochi V2, приобрести для неё верхние панели и коврик Gigantus V2 в разных размерах. Все эти продукты доступны в разделе Razer Customs. Мышь Orochi V2 из серии Squid Game стоит 89,99 доллара, а верхние панели — по 19,99 доллара каждая. Что касается ковриков Gigantus V2, их цена составляет 39,99, 44,99 и 59,99 доллара для размеров M, L и XXL соответственно. Компания подтвердила, что они доступны только через их интернет-магазин.