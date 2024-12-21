Наибольшее падение показали Франция и Италия.

В ноябре 2024 года в странах Евросоюза было зафиксировано снижение количества регистраций новых автомобилей на 1,9%. Тем не менее, по итогам первых 11 месяцев наблюдается небольшой рост рынка на 0,4%, достигнув 9,7 миллиона автомобилей. Эти данные были опубликованы в свежем отчёте Европейской ассоциации автопроизводителей.

В ноябре продажи автомобилей с бензиновыми двигателями в Европе снизились на 7,8%, в том числе во Франции — на 31,5%. Дизельные автомобили потеряли в продажах 15,3%. Спрос на электромобили упал на 9,5%, при этом наибольшее сокращение отмечено в Германии и Франции — 21,8% и 24,4% соответственно. Продажи плагин-гибридов также уменьшились на 8,8%.

В то же время, обычные гибридные автомобили, которые не нуждаются в подзарядке от сети, показали рост на 18,5%, и теперь их доля на европейском авторынке составляет 33,2%, по сравнению с 27,5% в 2023 году. Следующими в списке идут автомобили на бензине с 30,6%, далее идут электромобили — 15%, дизельные автомобили — 10,6% и плагин-гибриды — 7,6%.

Во Франции наблюдается наиболее значительное снижение: в прошлом месяце продажи упали на 12,7%. Итальянский рынок занял второе место по отрицательной динамике с показателем минус 10,8%. Наибольший рынок региона, Германия, также демонстрирует стагнацию, однако, пока что фиксирует небольшой рост в 0,5%. Испания — единственная из крупных европейских стран, сумевшая показать заметный рост на уровне 6,4%.

В начале следующего года в Европе вступят в силу новые, более строгие нормы по вредным выбросам. В связи с этим производители, работающие в этом регионе, усиливают работу по снижению цен на электромобили, одновременно повышая стоимость бензиновых автомобилей.