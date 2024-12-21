Следующие годы производители будут внедрять более ёмкие аккумуляторы. Honor уже в 2025 году выпустит смартфон с батареей в 7800 мАч.

Производители смартфонов активно работают над внедрением новых аккумуляторных технологий, и некоторые модели теперь обладают массивными батареями мощностью 7000 мАч. Это значительное улучшение по сравнению с традиционными ёмкостями и знаменует собой переход в новую эру автономности, открывая множество возможностей для увеличения времени работы устройства на одной зарядке.

Совсем недавно компания Realme представила модель Neo 7 с впечатляющей батареей Titan ёмкостью 7000 мАч, разработанной в сотрудничестве с CATL. Несмотря на наличие большого 6,78-дюймового экрана, устройство сохраняет достойную тонкость — всего 8,5 мм. Это демонстрирует значительные достижения в области технологий аккумуляторов, особенно в контексте интеграции более мощных батарей в компактные корпуса.

Однако, эксперты отрасли, такие как Digital Chat Station, утверждают, что эта тенденция будет усиливаться. Существуют слухи, что Honor собирается выпустить смартфон с аккумулятором на 7800 мАч в следующем году. Увеличение емкости аккумуляторов в значительной степени связано с применением новых материалов, например, переходом на кремний-углеродные аноды. Кремний обладает значительно большей энергетической плотностью по сравнению с традиционными графитовыми анодами, что позволяет ему хранить гораздо больше заряда — до 4200 мАч/г, что примерно в 10 раз превышает показатели графита — около 370 мАч/г. Например, в модели Realme GT 7 Pro используется аккумулятор, в составе которого 10 процентов занимает кремний, что обеспечивает увеличение плотности энергии примерно на семь процентов по сравнению с обычными графитовыми элементами.

Тем не менее, существуют определенные проблемы, связанные с использованием кремния в аккумуляторах. Наиболее значительная из них заключается в том, что кремний имеет тенденцию к значительному расширению во время зарядки, что может негативно сказаться на стабильности и сроке службы аккумулятора. Для решения этой проблемы производители применяют различные инновационные методы, такие как нанообработка, углеродные покрытия и даже объединение с оксидом кремния.