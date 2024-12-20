Наличие 12 ГБ оперативной памяти в смартфонах Samsung Galaxy S25 обусловлено рекомендуемыми требованиями для технологий искусственного интеллекта.

В сети есть множество различной информации о готовящихся к выходу в начале следующего года Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. Как стало известно, одной из общих черт среди них является наличие как минимум 12 ГБ оперативной памяти в каждом устройстве. Известный инсайдер Абишек Ядав утверждает, что в этом году Samsung наконец-то откажется от 8-гигабайтных версий.

Кроме того, он отмечает, что объём встроенной памяти вырастет до 256 ГБ на всех трёх моделях Galaxy S25 — это долгожданное и необходимое обновление для смартфона, который должен служить пользователю в течение семи лет обновлений. Неплохим нововведением стало бы появление версий на 1 ТБ для всех трёх моделей телефонов, но в данный момент нет никаких предпосылок, указывающих на это. Непонятно, приведёт ли это к изменению цен. Свежая утечка информации наводит на мысль, что ценовая политика не претерпит серьёзного повышения.

Решение Samsung увеличить оперативную память на Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra не совсем бескорыстно. Galaxy AI, как и другие системы на базе ИИ, известен высоким потреблением памяти. Хотя 8 ГБ сейчас может быть достаточно для большинства пользователей, трудно сказать, будет ли это достаточным через год или два. Apple сделала выводы на собственном опыте с Apple Intelligence и предложила всем своим ноутбукам и планшетам бесплатное увеличение оперативной памяти, даже для некоторых старых моделей.