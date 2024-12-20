SK Hynix является одной из немногих мировых компаний, способных производить высокоскоростные чипы памяти HBM для искусственного интеллекта. Конкуренция на рынке памяти HBM3e возрастает, и, как сообщается, Samsung сталкивается с проблемами в обеспечении качества. Одновременно с этим Micron и SK Hynix укрепили свои партнёрские отношения с NVIDIA.
SK Hynix и Samsung – это единственные два крупных производителя памяти в Корее. В августе Hynix получила предварительное одобрение на грант в размере 458 миллионов долларов от Министерства торговли в рамках Закона о чипах. Новые предприятия SK Hynix, созданные с помощью этого гранта, создадут примерно 1000 рабочих мест и активизируют строительный сектор. Основное внимание будет уделено упаковке памяти, которая в отрасли называется «бэк-энд»-процессом. Как и у TSMC, все производственные мощности SK Hynix расположены в Азии. В Южной Корее расположены три объекта в Ичхоне, а еще один находится в Чунцине, Китай. Кроме того, компания управляет офисами по научным исследованиям и разработкам в Сан-Диего, Польше и на Тайване.
С запуском производства в 2028 году завод SK Hynix в индианаполисе станет первым подобным предприятием в США. Учитывая важность памяти HBM в чипах для ИИ, это соглашение должно помочь избежать серьёзных перебоев в американской цепочке поставок чипов для искусственного интеллекта, в случае каких-либо нестабильностей в мире.
Компания Micron планирует инвестировать 15 миллиардов долларов в завод в Бойси, штат Айдахо, для производства современных чипов памяти. Все передовые производственные мощности Micron находятся за пределами США, и компания вложила 100 миллиардов долларов в проекты в Нью-Йорке и Айдахо в рамках крупнейших в истории США инвестиций в полупроводники