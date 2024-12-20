В рамках проекта по началу производства передовых чипов компании было выделено 458 млн долларов

SK Hynix является одной из немногих мировых компаний, способных производить высокоскоростные чипы памяти HBM для искусственного интеллекта. Конкуренция на рынке памяти HBM3e возрастает, и, как сообщается, Samsung сталкивается с проблемами в обеспечении качества. Одновременно с этим Micron и SK Hynix укрепили свои партнёрские отношения с NVIDIA.

SK Hynix и Samsung – это единственные два крупных производителя памяти в Корее. В августе Hynix получила предварительное одобрение на грант в размере 458 миллионов долларов от Министерства торговли в рамках Закона о чипах. Новые предприятия SK Hynix, созданные с помощью этого гранта, создадут примерно 1000 рабочих мест и активизируют строительный сектор. Основное внимание будет уделено упаковке памяти, которая в отрасли называется «бэк-энд»-процессом. Как и у TSMC, все производственные мощности SK Hynix расположены в Азии. В Южной Корее расположены три объекта в Ичхоне, а еще один находится в Чунцине, Китай. Кроме того, компания управляет офисами по научным исследованиям и разработкам в Сан-Диего, Польше и на Тайване.

С запуском производства в 2028 году завод SK Hynix в индианаполисе станет первым подобным предприятием в США. Учитывая важность памяти HBM в чипах для ИИ, это соглашение должно помочь избежать серьёзных перебоев в американской цепочке поставок чипов для искусственного интеллекта, в случае каких-либо нестабильностей в мире.

Компания Micron планирует инвестировать 15 миллиардов долларов в завод в Бойси, штат Айдахо, для производства современных чипов памяти. Все передовые производственные мощности Micron находятся за пределами США, и компания вложила 100 миллиардов долларов в проекты в Нью-Йорке и Айдахо в рамках крупнейших в истории США инвестиций в полупроводники