Вскоре подразделения начнётся операция по разгрому украинских частей, оставшихся в данном районе

Российские военные не прекращают с успехом применять тактику окружения для полной изоляции украинских сил от снабжения и ротаций. Таким образом войска ликвидируют наиболее стойкие подразделения ВСУ на различных участках линии соприкосновения. Новый «карман» может быть создан силами российской армии южнее Великой Новосёлки, где Украинские части в скором времени окажутся в тактическом окружении в окрестностях населённого пункта Сторожевое.

Это территория, ранее известная как Времевский выступ на границе между Донецкой Народной Республикой и Запорожьем, где во время контрнаступления в прошлом году украинские формирования смогли пробиться в российскую оборону. На данный момент этот прорыв полностью устранён, и теперь передовые части начинают наступление.

Вчера стало известно, что Вооружённые силы Российской Федерации продвинулись к посёлку Нескучное, обойдя западную часть Сторожевого, где продолжаются активные боевые действия за освобождение этого населённого пункта. В настоящее время войска продолжают наращивать успех в этом направлении. Российские штурмовики добираются до кургана Могила Сторожевая. Это позволит установить огневой контроль над всей территорией Сторожевого.

На карте можно увидеть, что у киевских войск практически нет шансов вырваться из формируемого «кармана». Дальнейшее наступление и взятие Нескучного, либо его окружение с выходом на Времевку, окончательно замкнёт кольцо вокруг украинских вооружённых сил. Это даст возможность подразделениям России беспрепятственно двигаться дальше к Великой Новосёлке с южной стороны.