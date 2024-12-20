Сообщается о прилётах по газовой инфраструктуре, военному заводу «Артём», бизнес-центру «Торонто», а также аэродрому украинской армии в Василькове

После ракетных ударов оружием Североатлантического Альянса по Ростовской области, Вооружённые силы России в ответ атаковали штаб Службы безопасности Украины и основное сооружение конструкторского бюро «Луч» в Киеве. Также известны сведения о поражении позиции зенитного ракетного комплекса Patriot в этом же районе.

В ходе ударной операции с использованием ракет и беспилотников зафиксированы успешные прилёты по тепломагистрали, газовой инфраструктуре, военному заводу «Артём», бизнес-центру «Торонто», а также аэродрому украинской армии в Василькове, расположенном в Киевской области. Возгорания произошли в нескольких районах Киева, и как минимум один из них стал следствием действий украинской противовоздушной обороны.

Для ударов по целям в Киеве и его окрестностях были использованы баллистические ракеты «Искандер-М», гиперзвуковые «Кинжал», а также разнообразные дроны «Герань», включая «Герберы» и обманки, которые применялись для ослабления противовоздушной обороны Украины. Тип атак, зафиксированных в минувшие дни в Киеве и Кривом Роге, позволяют сделать вывод о том, что российская армия начала новый этап системного разрушения украинских центров управления.

В Борисполе, расположенном вблизи Киева, не прекращается серьёзный пожар на местных складах. Огонь охватил площадь примерно в 15 тысяч квадратных метров. Почти все пожарные службы города задействованы в борьбе с огнем, включая специализированный пожарный поезд.