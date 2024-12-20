Для этого сотрудники компании должны отказаться от премий и других бонусов

Как сообщает издание Bloomberg, руководство Volkswagen близко к достижению договорённости с трудовым коллективом, которая позволит отменить планы по закрытию ряда заводов в Германии. Компания намерена сохранить производственные мощности при условии, что сотрудники откажутся от некоторых бонусов. Также предусмотрена реорганизация производственных мощностей.

Если работники Volkswagen согласятся работать без премиальных, это не только предотвратит закрытие заводов, но и предусмотрит восстановление механизма гарантии занятости. Ожидается, что новое соглашение будет действовать до 2030 года.

Volkswagen намерен перенести производство модели Golf из Вольфсбурга в Мексику и остановить выпуск электрических автомобилей под своим брендом на заводе в Цвиккау, где также собираются батарейные машины для Audi и Cupra. Ожидается, что такая реорганизация поможет сократить затраты.

На данный момент официальных заявлений по поводу новых возможных соглашений не поступало. По информации инсайдеров, переговоры между руководством компании и профсоюзом всё ещё продолжаются. Данных о том, завершатся ли они до конца нынешнего года, пока нет.

Volkswagen принимает строгие меры для уменьшения своих операционных затрат в условиях падения доходов и снижения продаж как в Европе, так и в Китае. Изначально компания планировала добиться экономии путем закрытия ряда заводов в Германии, однако, эти намерения вызвали широкие протесты среди сотрудников. В результате недовольство вылилось в забастовки.