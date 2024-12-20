Производство планируется на территории шанхайской гигафабрики в Китае

Компания Tesla планирует запустить обновлённую версию кроссовера Model Y в январе. По информации Cnevpost, первый завод, на котором начнётся сборка новинки, будет расположен в шанхайской гигафабрике. К концу 2025 года это же производство должно наладить выпуск Model Y с тремя рядами сидений. Официальных объявлений о рестайлинге модели от компании пока не поступало.

Согласно слухам, обновление Tesla Model Y пройдёт по аналогичной схеме, что и при изменениях в Model 3. В результате, кроссовер получит более мощные моторы, увеличенный запас хода, обновлённый внешний вид и современный интерьер, а также новые электронные функции.

Согласно предварительным данным, трёхрядная версия Model Y будет доступна как в конфигурации на семь, так и на шесть мест, поскольку такие варианты традиционно пользуются спросом в Китае. Кроссовер Tesla является одним из самых востребованных электромобилей в Поднебесной. С января по ноябрь текущего года здесь было реализовано свыше 418 тысяч моделей Y — эта модель составила почти 75% от общего объёма продаж Tesla.

В ближайшее время Шанхайская гигафабрика Tesla может остаться без своего руководителя. Как сообщает Bloomberg, директор предприятия Сон Ган уже подал в отставку или планирует сделать это в ближайшее время. По неподтверждённой информации, он собирается перейти в руководство нового местного бренда.

В США, как было сообщено в начале декабря, Tesla работает над совершенно новой моделью, пока известной под кодовым названием Model Q. Этот новый электромобиль будет представлен в виде компактного внедорожника и должен стать самым доступным вариантом в линейке Tesla.