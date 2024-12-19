Чип показал 3,6-процентный прирост в одноядерном тесте, в сравнении с моделью Ryzen 7 8845HS. Но, уступил в многопоточных испытаниях.

Ожидаемые доступные мобильные чипы Zen 5 от AMD Krackan Point, находятся на пороге официального запуска. Хотя от AMD пока не поступало много информации, утечки регулярно подтверждают наличие таких моделей. Накануне появились новые сведения, раскрывающие вычислительную мощность одного из этих чипов и его характеристики.

Речь идет о AMD Ryzen AI 7 350, 8-ядерном и 16-поточном устройстве, построенном на архитектуре Zen 5. Это, возможно, самый мощный чип в данной линейке, имеющий конфигурацию 4 ядра Zen 5 и 4 ядра Zen 5c, а также графику Radeon 860M, информация о которой представлена в таблице PassMark. Она наглядно демонстрирует, что этот чип предназначен в первую очередь для ноутбуков, имея базовую тактовую частоту 2,0 ГГц и способность разгоняться до 5,0 ГГц.

Таким образом, процессор не будет соперничать с уже существующей линейкой Strix Point, которая ориентирована на премиум-сегмент ноутбуков. Процессоры Krackan Point предназначены для геймеров, у которых ограничен бюджет, и предлагают приличную производительность по цене ниже 1000 долларов. Что же касается этой производительности, то AMD Ryzen AI 7 350 демонстрирует примерно на 3,6% более высокие показатели в одноядерном тесте по сравнению с Ryzen 7 8845HS, однако, ему не хватает мощности, чтобы обойти его в многопоточной обработке. Это все еще начальные испытания, поэтому стоит подождать дополнительных испытаний перед тем, как объявить окончательного победителя. Тем не менее, ключевым аспектом остаётся производительность интегрированного графического процессора, о которой пока нет полной информации.

Существует вероятность, что он сопоставим с Radeon 780M предыдущего поколения, так как уже доступны более мощные графические процессоры, такие как Radeon 880M и 890M на APU Strix Point. Что касается энергопотребления, его тепловой пакет (TDP) будет в пределах 15-45 Вт, как и у моделей, которые были выпущены ранее.