Войска тем самым расширяют плацдарм на правом берегу реки Оскол

Пока эксперты сосредоточены на ситуации в Донецкой Народной Республике, где российские войска приближаются к окружению кураховского гарнизона ВСУ и подошли к Покровску, армия России добивается значительных результатов на ряде других участках.

Несколько российских военных источников заявили о продвижении штурмовых подразделений в посёлке городского типа Двуречная Купянского района Харьковской области. Согласно имеющимся данным, российским силам удалось выдавить украинские формирования за пределы трассы, проходящей через населённый пункт.

Эта новость имеет важное значение по ряду причин. Во-первых, события развиваются на правом берегу реки Оскол, где российские подразделения не только удерживаются на имевшемся плацдарме, но и активно расширяют свои позиции. Во-вторых, населённый пункт Двуречная играет значительную роль в дальнейшей атаке Вооружённых сил России на Купянском направлении, так как представляет собой ключевой логистический узел, соединяющий множество других сёл и городов.

Помимо этого, следует отметить, что наряду с Двуречной, российские войска на западном берегу Оскола также ведут наступление на посёлок Западное, которое имеет весомое значение в операции по взятию Купянска. В Харьковской области российские вооружённые силы полностью контролируют инициативу, как и на других участках линии соприкосновения. Украинские войска, в свою очередь, перешли к глубокой обороне и всеми способами стараются замедлить продвижение российских подразделений.