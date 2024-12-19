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Zelikman
WSJ: Foxconn намерена выкупить активы компании Nissan
Один из крупнейших сборщиков продукции Apple планирует выйти на рынок автомобилей

 Как сообщает издание The Wall Street Journal, Тайваньская корпорация Foxconn, широко известная благодаря контрактной сборке продукции Apple, заинтересована в покупке активов Nissan. Согласно информации, приобретение части этой компании позволит Foxconn стать полноценным игроком в сфере автомобилестроения. Если сделка состоится, Foxconn сможет войти в один из крупнейших автомобильных альянсов, который сейчас формируется.

 Foxconn не впервые пытается занять свою нишу на авторынке. Под брендом Foxtron фирма уже представила несколько перспективных проектов и планирует построить завод в Китайской Народной Республике по выпуску батарей для электрокаров. Поглощение Nissan может предоставить тайваньской компании доступ к мощностям, а также к знаниям японских инженеров в области разработки серийных машин.

 Возможно, активизация деятельности Foxconn стала реакцией на сложную финансовую ситуацию, в которой оказалась Nissan. Компания сталкивается с убытками, уменьшает объемы производства и уже объявила о необходимости сокращения сотрудников. Помимо этого, поступали сообщения о том, что Nissan нуждается в новой инвестиционной поддержке. Пока неясно, какую долю в Nissan намерена приобрести Foxconn.

 Согласно предварительным данным, одним из путей выхода Nissan из текущего коллапса может стать слияние с Honda. На днях появилась информация о том, что два крупных японских автопроизводителя начали обсуждения возможного объединения в той или иной форме. К этому альянсу, который в случае реализации станет одним из крупнейших в мире, может присоединиться и Mitsubishi. Если объединение состоится, то подавляющее большинство японского автопрома окажется сгруппировано всего в две крупные компании.

#apple #технологии #foxconn #nissan
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