Один из крупнейших сборщиков продукции Apple планирует выйти на рынок автомобилей

Как сообщает издание The Wall Street Journal, Тайваньская корпорация Foxconn, широко известная благодаря контрактной сборке продукции Apple, заинтересована в покупке активов Nissan. Согласно информации, приобретение части этой компании позволит Foxconn стать полноценным игроком в сфере автомобилестроения. Если сделка состоится, Foxconn сможет войти в один из крупнейших автомобильных альянсов, который сейчас формируется.

Foxconn не впервые пытается занять свою нишу на авторынке. Под брендом Foxtron фирма уже представила несколько перспективных проектов и планирует построить завод в Китайской Народной Республике по выпуску батарей для электрокаров. Поглощение Nissan может предоставить тайваньской компании доступ к мощностям, а также к знаниям японских инженеров в области разработки серийных машин.

Возможно, активизация деятельности Foxconn стала реакцией на сложную финансовую ситуацию, в которой оказалась Nissan. Компания сталкивается с убытками, уменьшает объемы производства и уже объявила о необходимости сокращения сотрудников. Помимо этого, поступали сообщения о том, что Nissan нуждается в новой инвестиционной поддержке. Пока неясно, какую долю в Nissan намерена приобрести Foxconn.

Согласно предварительным данным, одним из путей выхода Nissan из текущего коллапса может стать слияние с Honda. На днях появилась информация о том, что два крупных японских автопроизводителя начали обсуждения возможного объединения в той или иной форме. К этому альянсу, который в случае реализации станет одним из крупнейших в мире, может присоединиться и Mitsubishi. Если объединение состоится, то подавляющее большинство японского автопрома окажется сгруппировано всего в две крупные компании.