Согласно информации инсайдера, в комплекте с данный процессором будет идти кулер Wraith Stealth

Спустя несколько месяцев с момента выпуска, имеется лишь четыре настольных процессора в линейке Zen 5. Это вскоре изменится, так как, по слухам, AMD готовит ещё один бюджетный вариант. Останется ли этот процессор единственным дополнением, пока неясно. Ожидается, что в начале 2025 года появится только одна новая модель.

Сегодня известный инсайдер AnhPhuH поделился информацией о том, что AMD Ryzen 5 9600 планируется к выходу в конце января 2025 года. Вряд ли AMD ограничится всего четырьмя моделями в линейке Ryzen 9000, не считая X3D, и, следовательно, можно ожидать больше решений в ближайшем будущем. На данный момент подтверждён лишь Ryzen 5 9600, который будет иметь более низкие тактовые частоты по сравнению с Ryzen 5 9600X.

Согласно инсайдерской информации, TDP процессора останется на уровне 105 Вт. Однако, одно существенное изменение всё же будет: в отличие от Ryzen 5 9600X, новый Ryzen 5 9600 будет комплектоваться кулером Wraith Stealth. Это решение позволит пользователям избежать дополнительных затрат на покупку сторонних систем охлаждения.

Информация о цене пока не раскрыта, но предполагается, что она составит от 230 до 250 долларов, учитывая, что Ryzen 5 9600X стартовал с ценой 269 долларов. С учетом частых колебаний цен на имеющиеся модели Ryzen 9000 после их поступления в продажу стоимость может снизиться. Также, вероятно, на рынке появится больше процессоров серии Ryzen 9000, особенно X3D. Сейчас уже имеется Ryzen 7 9800X3D, но ожидается выпуск Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D.