Данный продукт имеет метровую высоту и цену в 5130 долларов

Образ главного персонаж Black Myth: Wukong был создан в виде впечатляющего бюста, который доступен для предзаказа и планируется к выпуску примерно через год. Основная проблема — это высокая цена. Приобрести бюст Wukong в натуральную величину можно за 5129.99 доллара.

Ошибок в написании нет, и стоимость бюста героя действительно превышает 5000 долларов. Бюст был создан на основе характеристик персонажа The Destined One, поэтому его размер соответствует реальным пропорциям. Одной из причин высокой стоимости бюста является его масштаб — он достигает почти 100 сантиметров от основания до кончиков волос. Ширина бюста соответствует длине, составляя чуть более 90 сантиметров. Таким образом изделие получилось достаточно габаритным.

Однако, размер не единственный фактор, из-за которого бюст оценен более чем в 5000 долларов. Основной материал — это соединение смолы и платинового силикона, применённое для создания кожи The Destined One. Чтобы добиться дополнительной реалистичности, волосы выполнены из блестящей шелковой пряжи. Прием предварительных заказов на бюст уже стартовал, и его доставка ожидается в последнем квартале 2025 года.

Учитывая то, насколько успешным стал проект в игровой индустрии, наверняка найдутся ценители подобных уникальных продуктов, для которых цена не окажется препятствием.