По словам представителей «БорисХоф», компания проходит реструктуризацию

Дилер «БорисХоф» намерен продолжить свои первоначальные планы по введению и продвижению китайского бренда Jidu на российском рынке. Согласно заявлению компании, в данный момент марка проходит этап реструктуризации. Однако, на минувшей неделе в китайских СМИ появилась информация о том, что бренд прекратил своё существование.

В пресс-релизе, распространённом «БорисХофом», говорится о том, что Jidu начала процесс «стратегической реструктуризации, чтобы ответить на вызовы, с которыми сталкиваются многие быстроразвивающиеся компании и стартапы». Также подчеркивается, что «сотрудники и партнеры компании остаются преданными долгосрочной стратегии развития бренда».

Компания Jidu продолжает свои операционные процессы и обеспечивает клиентов необходимой поддержкой. В связи с этим, «БорисХоф» сохраняет сотрудничество с брендом на рынке России. Сообщается, что в ноябре и декабре местным покупателям были предоставлены первые электромобили Jidu 01, и продажи не прекращаются.

Бренд Jidu заявляет о своей специализации на производстве «умных» электромобилей. Он был основан в партнерстве компаний Geely и Baidu.