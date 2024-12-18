Гибридная модель смогла преодолеть свыше 2369 км без подзарядки и дозаправки

Компания Chery пополнила свою линейку автомобилей среднеразмерным седаном Fulwin A8L, оснащённым плагин-гибридной системой. Модель уже доступна для заказа в Китае в пяти различных комплектациях с ценами, варьирующимися от от 15,1 до 20,6 тысячи долларов. На презентации производитель сообщил, что этот автомобиль установил новый мировой рекорд дальности, преодолев 2369,915 километра без необходимости в подзарядке.

Fulwin A8L является гибридной версией бензинового Arrizo 8 и не первой в своей серии: ранее в этом году на рынке Китая появились Fulwin A8 и Fulwin A8 Voyage Edition. L-версия отличается оригинальным дизайном радиаторной решётки, бамперов и светотехники. Размеры нового седана составляют 4790x1843x1487 мм, а колесная база остаётся на уровне 2790 мм, как и у других моделей семейства.

На передней панели салона заменили единое табло на отдельные экраны для приборов и мультимедиа — их размеры составляют 10,25 и 15,6 дюйма соответственно. Селектор трансмиссии перенесён с центральной консоли на рулевую колонку. В остальном оформление остаётся схожим с другими моделями Fulwin A8. В зависимости от комплектации доступны электрические регулировки, подогрев и вентиляция сидений, беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 50 Вт, акустическая система Sony с восемью динамиками, а также до 10 подушек безопасности и пакет ассистентов для вождения, обеспечивающих уровень автономии L2+.

Гибридная система, которой оборудован Chery Fulwin A8L, называется C-DM 5.0. Она представлена в двух модификациях. Базовая версия сочетает 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 102 лошадей и 125 Нм, электромотор на 204 лошадки и 310 Нм, а также батарею мощностью 9,53 кВт*ч, позволяющую проехать 70 километров только на электрической тяге по циклу CLTC. В более высоких комплектациях седана атмосферный двигатель заменён на турбированный аналог с тем же объёмом, который выдает 156 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. Аккумуляторная батарея увеличена до 18,67 кВт*ч, что позволяет этой версии проехать в электрическом режиме до 145 километров, а общий пробег составляет свыше 2100 километров. Согласно заявленным данным, расход топлива составляет 4,2 литра на 100 километров.

Менее двух месяцев назад концерн SAIC объявил о своём достижении, попав в Книгу рекордов Гиннесса. Их плагин-гибридный седан Roewe D7 DMH смог преодолеть расстояние в 2208 километров на полном баке и заряженной батарее. Таким образом, Chery удалось превзойти соперника на почти 162 километра.