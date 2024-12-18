Также президент США планирует ввести ограничения на импорт китайских компонентов, используемых в производстве аккумуляторов.

Как сообщает издание Reuters, команда избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа начала работу над переработкой федеральных инициатив по поддержке рынка электромобилей. Некоторые из существующих мер будут отменены. Также намечено введение новых торговых ограничений на импорт из Китая, касающихся не только автомобилей, но и компонентов для батарей. Инициаторы подчёркивают, что достижение независимости от иностранных поставок в производстве аккумуляторов имеет критическое значение для национальной безопасности.

Новая стратегия Трампа в автомобильной промышленности включает в себя отмену текущих субсидий в размере 7500 долларов на приобретение электрокаров. Таким образом, президент намерен оказать поддержку производителям традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Однако, как отмечает агентство, это может негативно сказаться на компаниях, занимающихся разработкой электромобилей, включая General Motors и Tesla. Кроме того, администрация может урезать финансирование по расширению сети зарядных станций. Ожидается, что требования к уровням выбросов от двигателей внутреннего сгорания вернутся к стандартам 2019 года.

Освобождённые средства планируется направить на развитие национальных цепочек производства и дистрибуции аккумуляторов, что администрация Трампа рассматривает как один из ключевых приоритетов в области национальной безопасности. По мнению официальных лиц, превосходство Китая в добыче необходимых для производства аккумуляторов минеральных ресурсов создаёт стратегическую уязвимость для Соединённых Штатов. Они намерены затруднить импорт как самих батарей, так и критически важных минералов для их производства, одновременно усиливая экспорт местных товаров.

Ещё до выборов Дональд Трамп объявил о намерении установить 200-процентные пошлины на китайские автомобили, чтобы защитить внутренний рынок. Кроме того, он собирался ввести дополнительные налоги на транспорт, собранный в Мексике для американского рынка, несмотря на то что в этой стране располагаются предприятия нескольких национальных автопроизводителей.