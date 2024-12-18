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Zelikman
Европейские производители ищут способ нарастить продажи электромобилей и сократить число машин с ДВС
С нового года в Евросоюзе вновь ужесточаются требования к автомобильным компаниям по допустимому уровню вредных

 Как сообщает издание Reuters, с 1 января 2025 года Европейский Союз вновь ужесточит нормы по допустимому уровню вредных выбросов для автопроизводителей. При этом большинство компаний, работающих в регионе, не соответствуют действующим стандартам, что может привести к серьёзным штрафам. Для поиска выхода из этой ситуации производители начали снижать цены на электрические автомобили и поднимать их на машины с двигателями внутреннего сгорания.

 Согласно информации агентства, во Франции все модели Peugeot, кроме полностью электрических, подорожали на 500 евро. Renault повысила цены на некоторые свои автомобили с ДВС примерно на 300 евро. В свою очередь Volkswagen снизил стоимость электрического хэтчбека ID.3 на ряде рынков. В частности, в Германии цена на него теперь начинается с уровня ниже 30 тысяч евро.

 Чтобы соблюсти будущие экологические стандарты, автопроизводители должны обеспечить, чтобы доля электромобилей в их общем объёме продаж достигала примерно 22%. Однако, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), по итогам 2024 года этот показатель составит всего около 13%. Из крупных участников рынка в данном регионе избежать штрафов смогут только Volvo, SAIC и Tesla, которая принципиально не производит автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Остальным компаниям предстоит в сумме выплатить около 15 миллиардов евро.

 Как указывает ACEA, около половины этого штрафа, а именно 7,7 миллиарда, придется на группу Volkswagen. Альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi грозит штраф в 1,7 миллиарда евро, тогда как концерн Stellantis столкнется с нагрузкой в 1,6 миллиарда. Значительные суммы также ожидают Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Suzuki, Honda и JLR.

 Эта ситуация усугубляется слабыми продажами и избытком производственных мощностей, что приводит к закрытию заводов и возросшей конкуренции со стороны китайских производителей. Производство электромобилей обходится дороже, чем традиционных автомобилей, а государственные дотации на их покупку сокращаются в условиях экономической и политической нестабильности.

#автомобили #электромобили #европа #транспорт
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