Один из немецких интернет-магазинов по ошибке разместил в каталоге новые компьютеры от компании Acer, которые будут оснащены видеокартами Nvidia

Накануне компания ZOTAC случайно раскрыла некоторые детали о графических процессорах серии RTX 50, а сегодня Acer подтвердила ряд из представленных данных. Хотя полную информацию о характеристиках ожидать не стоит, теперь можно с уверенностью сказать, что память на грядущих видеокартах уже определена.

Согласно имеющимся данным, Acer планирует выпустить новые игровые настольные ПК серии Orion Predator, которые будут оснащены современными процессорами Intel и новыми графическими картами из серии RTX 50. Согласно спецификациям игровых настольных компьютеров Acer Predator Orion 7000, замеченным в одном из немецких интернет-магазинов, ожидается выпуск двух версий. Обе конфигурации будут аналогичны по ключевым параметрам, включая процессор, оперативную память, накопитель, корпус и систему охлаждения, однако, различаться они будут в графических картах. Одна из версий будет оснащена Nvidia GeForce RTX 5090, а другая — RTX 5080. Указаны параметры видеопамяти для каждой видеокарты. RTX 5090 будет иметь 32 ГБ GDDR7, а RTX 5080 — 16 ГБ GDDR7. Характеристики уже стали известны благодаря слухам, и это дополнительное подтверждение информации.

Что касается иных особенностей ПК, системы будут укомплектованы процессором Arrow Lake Core Ultra 7 265KF, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 RGB с возможностью увеличения до 128 ГБ, а также двумя SSD-накопителями PCI-E по 1 ТБ каждый, работающими под управлением операционной системы Windows 11 Home.

RTX 5090, который станет основным графическим процессором в линейке, будет снабжён 21760 ядрами Cuda и получит до 600 Вт TDP. RTX 5080 займет вторую позицию по производительности с 10752 ядрами Cuda и TDP в 400 Вт. Эти данные о характеристиках графических процессоров пока остаются слухами и могут быть как полностью точными, так и нет.