Войска стремятся полностью окружить Курахово и разбить в нём группировку ВСУ

По информации с Кураховского направления, российская армия освободила посёлок Константинопольское. Штурмовые группы вошли в этот населённый пункт около недели назад, что существенно затруднило украинским формированиям положение в «Успеновском кармане». Теперь, когда он практически ликвидирован, бойцы завершили разгром оставшихся сил украинской армии в Константинопольском.

Взятие этого посёлка дало возможность военным выровнять линию соприкосновения. В настоящее время передовая полоса южнее Курахово проходит к северу от Константинопольского, Сухих Ялов и Зеленовки, практически вплотную к посёлку Улаклы, которое расположено у дороги Курахово-Запорожье.

Как только Вооружённые силы Российской Федерации займут Улаклы или доберутся к другой части дороги Н15, главный маршрут поставок, ведущий к кураховскому гарнизону украинских войск, будет физически перекрыт. Этот момент станет знаковым для полного завершения «Кураховского котла», в который, по самым осторожным оценкам, может попасть порядка 800 украинских солдат. При этом гарнизон не получал приказов о выходе из образующегося окружения.

Стоит отметить, что ещё до этого появились данные о массовом дезертирстве украинских бойцов в одной из зон боевых действий на Донбассе. Украинские СМИ утверждают, что это способствовало тому, что армии России удалось приблизиться к Покровску с южного фланга.