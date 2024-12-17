MPG 322URX поддерживает интерфейс DisplayPort 2.1a с функцией UHBR20

Игровые мониторы непрерывно развиваются благодаря внедрению новых технологий, предоставляющих возможности для более высоких разрешений и частоты обновления. Новейшая модель MPG 322URX от MSI представляет собой один из первых игровых мониторов, который поддерживает интерфейс DisplayPort 2.1a с функцией UHBR20. Технология UHBR20 (Ultra High Bit Rate 20) позволяет раскрыть потенциал пропускной способности, что способствует достижению более высоких значений разрешения и частоты обновления через интерфейс DisplayPort.

Данный интерфейс позволяет игровым мониторам достигать разрешения вплоть до 8K при частоте обновления 120 Гц, что в данный момент невозможно с использованием стандарта DisplayPort 1.1, который способен передавать информацию со скоростью всего 8,1 Гбит/с на один канал. В отличие от него, UHBR20 может обеспечивать 20 Гбит/с на каждый канал, что в совокупности составляет 80 Гбит/с по четырем каналам.

DisplayPort 2.1a с функцией UHBR20 поддерживает 8K при 120 Гц с применением сжатия DSC (Display Stream Compression) или 8K при 60 Гц в несжатом 10-битовом цвете с HDR. Поскольку 32-дюймовый MPG 322URX имеет 4K, он способен достигать 240 Гц при таком разрешении, что действительно является выдающимся результатом. Также монитор будет укомплектован различными игровыми технологиями и функциями, включая поддержку AMD FreeSync Premium Pro, обеспечивающую плавный игровой процесс с минимальной задержкой ввода. Ожидается, что QD-OLED панель обеспечит время отклика всего 0,03 мс, что критично для профессиональных игроков.

Кроме того, MSI внедрила OLED Care 2.0, как и в других своих премиум игровых мониторах с OLED-технологией, чтобы предотвратить проблемы с выгоранием и гарантировать комфортные длительные игровые сессии. Для удобства подключения предусмотрен порт Type-C мощностью 98 Вт, который можно использовать для зарядки ноутбуков или других игровых устройств через монитор.