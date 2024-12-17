Войска разгромили силы ВСУ, пытавшиеся организовать контрнаступление, а затем продолжил идти вперёд

С направления Покровска поступают сообщения о новом достижении российских военнослужащих. После успешного отражения контрнаступления 3-й десантно-штурмовой бригады украинских сил, произошедшегл на юге от Покровска, подразделения России продолжили свой наступательный курс на север от посёлка Шевченко, вновь приблизившись на расстояние, позволяющее вести по южной границе города.

В то же время российские подразделения активизируют продвижение к юго-западу от Покровска. По последним сведениям, войска вошли в Нововасильевку, заняв её часть и продолжая продвигаться вглубь населённого пункта. Нововасильевка расположена на южном берегу реки Солёная, примерно в 6 километрах от границы с Днепропетровской областью. Стоит отметить, что это расстояние даже меньше, чем от посёлка до Покровска.

Руководство Вооружённых сил Украины испытывают опасения, что российская армия может изолировать украинские формирования в Покровске от ключевых маршрутов снабжения, аналогично тому, что происходит сейчас в Курахово. Кроме того, российские военные могут, нарастив свои успехи под Покровском, занять единственную шахту, которая еще находится под контролем Киева и занимается добычей коксующегося угля. Это серьёзно ударит по энергетической независимости украинской металлургической отрасли.