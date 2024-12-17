Заявляется, что якобы китайская площадка подтасовывала видео в рекомендациях и не отмечала политический контент

Как сообщает издание Bloomberg, Европейский Союз инициировал расследование в отношении TikTok из-за сомнений в том, что якобы платформа недостаточно активно боролась с вмешательством фальшивых аккаунтов и иностранных игроков в выборный процесс в Румынии.

В пресс-релизе Европейской комиссии, отмечается, что данное исследование направлено на выяснение способности приложения предотвратить манипуляции со стороны злоумышленников в своей системе рекомендаций, а также на проверку корректности маркировки политического контента в соответствии с нормами Закона о цифровых услугах.

Европейские чиновники считают, что кампания в социальных сетях помогла пророссийскому кандидату Кэлину Георгеску одержать победу в первом туре президентских выборов в Румынии, который состоялся месяц назад. Верховный суд страны отменил итоги выборов из-за обвинений в иностранном вмешательстве, постановив о необходимости повторного голосования, что вызвало недоумение у общества.

Сперва румынские спецслужбы обвинили Россию в предполагаемой гибридной атаке. Однако, не смогли найти никаких доказательств вмешательства Кремля. Затем раскритиковали TikTok за отсутствие обозначения видеоматериалов кандидата, как предвыборных.

После вердикта полиция провела обыски в домах некоторых сторонников Георгеску. В результате были задержаны несколько человек.