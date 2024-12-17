Её разработки в первую очередь будут использоваться в американской военной промышленности

Американская корпорация Lockheed Martin, занимающаяся производством аэрокосмической и оборонной продукции, анонсировала создание новой дочерней компании под названием Astris AI. Эта структура будет способствовать интеграции решений на базе искусственного интеллекта в оборонные сферы для американских промышленников и предприятий в области безопасности с высокими требованиями к надежности.

В своём пресс-релизе компания отметила, что «инвестировала значительные ресурсы в разработку передового программного обеспечения MLOps, генеративной платформы ИИ, специально для пользователей, которым необходима высокая надёжность, а также в формирование сильной команды специалистов в области искусственного интеллекта».

Созданные модели ориентированы как на оборонные, так и на коммерческие предприятия, с целью внедрения безопасных, устойчивых к сбоям и масштабируемых ИИ-решений.

Компания предложит два продукта: AI Factory Machine Learning Operations (MLOps) и платформу генеративного ИИ, предназначенную для ускорения аналитики после выполнения миссий, тестирования нового программного кода и обработки длинных текстов. Astris AI будет возглавлять Донна О'Доннелл, директор по доходам и бывший руководитель отдела продаж ИИ и автоматизации в компании Xerox.

«Сочетая опыт Lockheed Martin с динамичной методологией Astris AI, мы предоставляем организациям возможность адаптироваться к трудностям стремительно меняющегося технологического мира с помощью надёжных ИИ-решений. Эти решения гарантируют безопасное и уверенное взаимодействие, соблюдение нормативных требований и ответственное принятие решений», — заявила О'Доннелл в официальном заявлении.