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Zelikman
Минобороны подтверждает полный контроль над посёлком Анновка на Кураховском направлении
О взятии данного населённого пункта сообщали ранее военные корреспонденты, но в ведомстве дожидались полной зачистки этого района

 Российская армия не прекращает наступательную операцию на Кураховском участке, где недавно был зачищен «успеновский карман». В последнем отчёте Министерства обороны сообщается, что село Анновка, расположенное к югу от Курахово, теперь под контролем российских сил. Не так давно военные подтвердили взятие Елизаветовки и Весёлого Гая в том же районе.

 Анновка, входящая в Кураховскую городскую общину, официально вернулась под контроль России. В военном ведомстве отметили освобождение только сегодня, но Анновка была взята несколько дней назад во время операции по ликвидации «успеновского кармана» у реки Сухие Ялы. Возвращение посёлка в состав России украинские войска подтвердили 14 декабря, когда их части оставили населённый пункт, отступив в сторону Успеновки. После этого была проведена окончательная операция по очистке села от оставшихся украинских сил, что ознаменовало его освобождение.

 Тем временем события на данном участке линии соприкосновения продолжают развиваться. Накануне стало известно, что российские штурмовики заняли оба крупных опорника украинских сил, охранявших Успеновку с востока и запада. Также части ВСУ были вытеснены из Константинопольского.

На других участках линии соприкосновения также фиксируются успехи. В частности, возобновилось наступление на Покровск, а также наблюдается продвижение в направлении Песчаного. В Лиманском секторе отмечается прогресс к Боровской, и на Купянском направлении российские войска расширили плацдарм на правом берегу Оскола.

#сво #армия #бои #наступление #кураховское направление
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