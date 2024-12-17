Смартфон получил процессор MediaTek Dimensity 6300 и отличается даже внешним видом

Не так давно компания анонсировала модель Y300 в Индии, которая была оснащена процессором Snapdragon 4 Gen 2. Теперь же в Китае представлена обновлённая версия той же модели, которая отличается абсолютно другим устройством на базе среднебюджетного чипа от MediaTek.

Конкретно новая версия Vivo Y300 оборудована чипом Dimensity 6300, работающим в связке с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Однако, не только процессор отличается в этой модели. Телефон также имеет изменённый дизайн, что делает его по внешнему виду весьма похожим на флагманский X200 с задней стороны.

Хотя может показаться, что на задней панели установлена четверная камера, на самом деле она двойная, как и у модели Pro. Основной сенсор составляет 50 МП, а дополнен датчиком для портретной съемки на 2 МП. Что касается фронтальной части, новый Vivo Y300 укомплектован 8-мегапиксельной камерой для селфи.

Еще одной заметной особенностью Vivo Y300 является его батарея. Как и у модели Pro, здесь установлен мощный аккумулятор на 6500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт, и производитель заявляет, что это позволяет устройству работать до 25 часов в режиме непрерывного воспроизведения видео.

В новом телефоне присутствует система, которую Vivo называет «супердинамиками». Это на самом деле представляет собой комплекс из трех динамиков, предназначенных для воспроизведения Hi-Res звука. Среди других характеристик модели Y300 можно отметить 6,77-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, а также поддержку технологий LDAC и aptX HD. Кроме того, устройство работает на базе OriginOS 5.

Что касается ценовой политики, то базовая версия Vivo Y300 предлагается по цене приблизительно 192 доллара, а самая продвинутая модель с максимальным объёмом встроенной и оперативной памяти будет стоить около 274 долларов.