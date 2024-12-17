Сообщается, что подразделения продолжают расширять подконтрольную зону на правом берегу, в районе посёлка Масютовка

Российские части сумели закрепиться вдоль реки Оскол, сформировав крепкую линию обороны в области Масютовки. Такую информацию предоставил военный эксперт, бывший подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Передовые части армии «Запад» смогли установить контроль на обширном участке линии соприкосновения длиной примерно 8 километров вдоль реки Оскол, организовав непробиваемую оборонительную позицию, которую украинские формирования не смогут преодолеть. Были обустроены постоянные огневые точки, налажено снабжение и предусмотрена возможность оперативного перемещения резервов через реку на довольно протяжённом отрезке от Гряниковки до северо-западных пределов Синьковки, что составляет почти 20 километров.

«Вслед за продвижением российских сил к западу от посёлка Масютовка передовые группы смогли занять обширный участок вдоль реки Оскол, достигающий примерно 8 километров», — сообщает Марочко.

Ранее военнослужащие Украины сообщали, что позиции, закреплённые российскими вооружёнными силами на правом берегу реки Оскол, стремительно увеличиваются. Штурмовые подразделения России уже начали проводить разведывательные действия на территории Двуречной. При этом попытки украинских сил выбить их «в реку» потерпели неудачу. Российские военные источники также подтверждают, что зона контроля, установленная бойцами на правом берегу Оскола, продолжает расти.