Новая конфигурация станет самой укомплектованной и дорогой в данной линейке

В Тольятти был собран первый прототип Lada Granta в новом исполнении, сообщают представители сообщества Avtograd News. Согласно информации инсайдеров, эта комплектация получит название Club Luxe и, вероятно, станет самой оснащённой и дорогой среди всех вариаций. Официальное объявление о запуске такой модели от АвтоВАЗа может произойти до наступления Нового года.

Судя по названию, новая версия Lada Granta будет более функциональной по сравнению с уже существующей комплектацией Club 24. Среди характеристик можно отметить, в частности, наличие электростеклоподъёмников на всех дверях и климат-контроль, заменяющий обычный кондиционер, а также противотуманные фары. Кроме того, в стандартное оборудование будет входить медиасистема, которая в настоящее время предлагается как опция за 50 тысяч рублей.

Опытный образец представлен в кузове лифтбек. На сегодняшний день самая дорогая модель Granta с этим кузовом и механической трансмиссией имеет цену 1 149 000 рублей. Можно предположить, что цена новой версии превысит 1,2 миллиона рублей.

В начале декабря поступила информация о том, что АвтоВАЗ завершил производство Lada Granta, оснащённой четырёхступенчатым автоматом Jatco японского производства. Эти автомобили собирались с использованием оставшихся на складе компонентов, и запасы подошли к концу. В будущем для Granta будет адаптирован вариатор от того же производителя, который поставляет трансмиссии для модели Lada Vesta.