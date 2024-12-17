В рамках кампании будут разыграны уникальные наборы с RTX 4080 Super, коллекционными изданиями Diablo и другими подарками

Nvidia отмечает своё 25-летие, предлагая видеокарту GeForce RTX 4080 Super с оформлением в стиле Diablo 4. В комплекте с ней пользователи получат коллекционное издание игры, запечатанную Diablo 2 и уникальную видеокарту GeForce 256 с автографом гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга.

Сотрудничество Nvidia с Blizzard в области раздачи видеокарт не является новшеством. Сразу после релиза Diablo IV компания отпраздновала это событие, предлагая видеокарты GeForce RTX 4080. Вскоре после этого на продажу поступила GeForce RTX 4090. Теперь же последняя акция предоставляет возможность получить GeForce RTX 4080 Super.

Приобретая видеокарту в стиле Diablo, фанаты получат коллекционное издание Diablo 4 с коробкой, подарками и другими атрибутами, шахматный набор Diablo 3, игру Diablo 2 и Nvidia GeForce 256 с автографом Дженсена Хуанга. Хотя копия оригинальной первой части Diablo была бы интересным дополнением. Однако, в целом набор итак достаточно насыщенный.

Nvidia не опубликовала подробные условия для участия в розыгрыше, поэтому неясно, какие регионы имеют право на участие. Это часть более обширной кампании Nvidia, приуроченной к 25-летнему юбилею линейки GeForce и продвижению серии RTX 50 на выставке CES 2025.