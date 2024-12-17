По словам источников, Илон Маск делает ставку на своих массовое производство моделей Optimus

Согласно недавним утечкам с секретной встречи, которая якобы состоялась между генеральным директором Tesla и председателем правления TSMC СиСи Вэем, Илон Маск, похоже, готов сделать ставку гуманоидных роботов компании — Optimus.

Тайваньское издание сообщает, что Вэй общался с Маском в США в прошлом месяце, где глава Tesla акцентировал внимание на необходимости, чтобы TSMC предоставила достаточно мощностей для обеспечения массового выпуска собственного чипа Dojo Tesla. Этот чип основан на 5-нм процессе TSMC и использует передовую упаковку InFO-SoW.

В условиях критической ситуации Илон Маск,э сообщил Вэю о том, что в будущем Tesla сосредоточится гораздо больше на роботе Optimus, нежели на автомобилях.

Чтобы успокоить Маска, Вэй якобы подтвердил, что TSMC обеспечит необходимое количество чипов Dojo. Как сообщается, чип Dojo преимущественно предназначен для удовлетворения быстро растущих потребностей Tesla в обучении нейросетей, поскольку компания готовится к достижению полной автономии.

Система FSD Tesla и робот Optimus используют чип AI4 в качестве ключевого процессора. Запуск чипа AI5 планируется на 2025 год, что совпадает с анонсом нового Cybercab. Компании Samsung и TSMC, вероятнее всего, получат отдельный контракт на производство чипов AI5. Аналитик из Bank of America Джон Мерфи сообщил, что Tesla планирует к концу 2025 года установить около 1000 роботов Optimus на своих производственных площадках.

Что касается обновлений, робот Optimus оснащён нейронной сетью, что позволяет ему взаимодействовать с окружающей средой. Этот двуногий робот уже способен выполнять тяжелые и рутинные задачи, и в настоящее время его возможности в области искусственного интеллекта продолжают развиваться. Optimus использует нейронную сеть для создания карт и навигации, а также для отслеживания объектов.