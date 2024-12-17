Компания подписала новое соглашение с брендом Avatr, усиливая технологическую поддержку со своей стороны.

Китайская технологическая компания Huawei намерена углубить своё сотрудничество с брендом Avatr. По информации Cnevpost, недавно было подписано соглашение о расширении партнёрства, хотя детали его содержания пока остаются неизвестными. Одна из версий предполагает, что данное соглашение связано с более широким применением технологий Huawei в серийных автомобилях Avatr.

В настоящее время Huawei активно сотрудничает с Avatr, предоставляя компоненты для медиасистем и интеллектуальных систем управления. Параллельно, компания проявляет активность и в проектах других автопроизводителей Китая, выступая в роли совладельца нескольких брендов. Последним из таких проектов стал бренд Maextro — премиум марка, созданная в сотрудничестве с JAC.

По данным источников издания, в рамках нового соглашения сотрудничество с Avatr будет развиваться по усовершенствованной модели. Huawei, например, планирует предоставить более значительную технологическую поддержку и может взять на себя часть задач по продвижению определённых моделей, хотя продажа будет осуществляться не через её собственную сеть. Ожидается, что экспериментировать с этой обновлённой моделью партнёрства будут на примере Avatr 06, который в настоящее время находится на стадии рассекречивания.

В начале декабря были опубликованы первые официальные изображения ожидаемого автомобиля. Avatr 06 представляет собой седан, основанный на платформе кроссовера 07, от которого он должен заимствовать двигатели. Компания планирует начать продажи модели 06 во втором квартале 2025 года.