Работники концерна угрожают беспрецедентными забастовками в 2025 году, если сторонам не удастся договориться в ближайшее время.

Глава профсовета Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что переговоры с руководством компании по оптимизации затрат должны привести к решению, предотвращающему закрытие заводов в Европе и увольнения рабочих. Эту информацию передает Reuters.Кавалло подчеркнула важность нахождения компромисса, который был бы выгоден как для сотрудников, так и для самой компании.

«Работники не хотят встретить Рождество в состоянии неопределенности. Если мы не найдем решение в рамках наших крайних требований, уверена, что работники откликнутся на призывы профсоюза к эскалации», — отметила она перед членами профсоюза.

Профсоюзы пригрозили беспрецедентными забастовками в 2025 году, если в этом году не получится достичь соглашения. Представитель Саша Дудзик вновь подтвердил, что сотрудники категорически против масштабных увольнений и закрытия производств. Volkswagen не исключает вероятность такого сценария, так как предпринимает меры для адаптации своих мощностей к снижающемуся спросу.

Обе стороны осознают, что обсуждения могут затянуться на несколько дней, если в понедельник не станет ясно, что их позиции слишком далеки для достижения соглашения в этом году. В этом случае разговоры будут приостановлены до 2025 года.

На прошлой неделе более 100 000 работников на девяти заводах по всей стране начали забастовку, которая стала самой крупной в истории компании. Люди выразили протест руководству, которое настаивает на необходимости сокращения заработной платы и производственных мощностей для сохранения конкурентоспособности марки VW. Ранее руководитель Volkswagen отмечал, что закрытие заводов в Германии неизбежно. Томас Шефер полагает, что откладывать реструктуризационные меры компании до 2035 года нецелесообразно.