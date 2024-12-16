Подразделения потеряли порядка 50% личного состава и в итоге лишились некоторых позиций, занимаемых ранее

Украинские источники сообщают о неудаче контрнаступления ВСУ в районе Покровска и о подготовке российской армии к очередному наступлению на этот город. Информация была предоставлена украинским изданием «Страна.ua», опирающимся на данные с передовой.

Все средства массовой информации Украины признают, что спланированная Киевом операция под Покровском завершилась провалом, хотя в деталях мнения есть расхождения. Некоторые сообщают, что критической ситуации не произошло, обе стороны провели ряд встречных боёв и вернулись к позиционной тактике. При этом более осведомленные источники заявляют, что бойцы из «Азова», запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации, понесли значительные потери.

Бывший депутат Верховной Рады Украины, Игорь Мосийчук обвинил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины в том, что руководство отправило «Азов» в атаку без должной поддержки артиллерийских расчетов и авиации, что привело к серьёзным потерям, достигающим до 50%. По его мнению, подразделения оказались в ловушке, устроенной российскими военными в Шевченко, где понесли значительные потери и им пришлось «отойти назад».

Украинский журналист Юрий Бутусов подтверждает сложную ситуацию для Вооружённых сил Украины под Покровском, утверждая, что армия предпринимает попытки установить оборону в непосредственной близости от города, но уже готовится к сражениям на улицах Покровска.

Ранее появлялась информация, что контрнаступление Украины под Покровском, на которое Киев возлагал определённые надежды, потерпело неудачу практически сразу же. ВСУ не только не смогли вытеснить российские войска, но и потеряли некоторые из своих позиций.