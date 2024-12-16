В компании отметили, что доля возвратов не превышает средний процент в отрасли, а клиенты ставят высокие оценки устройствам на базе Snapdragon

С момента появления чипсетов Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus в ряде ноутбуков прошло всего несколько месяцев, но они уже привлекли внимание в технологической сфере. Со-генеральный директор Intel, Мишель Джонстон Хольтхаус, выступила с утверждениями о беспокойстве розничных продавцов из-за растущего числа бракованных ноутбуков на базе чипов Snapdragon X.

В свою очередь, Qualcomm быстро отреагировала, заявив, что клиенты ставят своим покупкам 4+ звезды, что свидетельствует о высокой степени удовлетворённости. Также в компании отметили, что процент брака ноутбуков с их процессорами не превышает средний показатель в отрасли. Однако, точные цифры не раскрываются.

Хотя с момента запуска чипов Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus было продано лишь 720 000 устройств, представитель компании намекнул на то, что пользователи довольны своими приобретениями. Ряд источников сообщает, что новые чипсеты Qualcomm должны вдохнуть новую жизнь в индустрию, поскольку они не только предлагают выдающуюся производительность, соперничая с Apple Silicon, но и превосходят модели MacBook по времени работы от батареи.

В различных крупных интернет-магазинах ноутбуки на базе Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus имеют оценки 4 звезды и выше. Низкие объёмы поставок могут быть связаны с высокой стартовой ценой на эти модели. Оптимистично, что в следующем году ситуация может улучшиться, ведь генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил, что в 2025 году клиенты смогут приобретать ноутбуки на Snapdragon по цене всего $700.