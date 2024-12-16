Также бойцы расширяют подконтрольную зону на западном берегу реки Оскол

Украинские формирования продолжают терять позиции на территории Харьковской области. В Купянском направлении российские подразделения продвинулись к посёлку Кучеровка.

В ходе наступления российские вооружённые силы уничтожили БТР-4Е, БМП-1, самоходное артиллерийское орудие, а также расчёт миномёта украинских войск. В настоящее время российская армия расширяет свои позиции на западном берегу реки Оскол. Последовательно уничтожаются группировки украинских войск в округе Двуречной и Лозовой. Так, российские подразделения одновременно двигаются как на север, так и на юг от Лозовой, закрепляясь на ее окраинах.

В районе Двуречной бойцы укрепляются в лесных массивах и вдоль лесополос. Новый плацдарм для Вооружённых сил России образовался в окрестностях Масютовки. Вероятно, он также окажется значимым в предстоящем наступлении.

На западе от Сватово, в пределах посёлка Боровская Андреевка, подразделения увеличивают контролируемую ими территорию, укрепляясь у водоёмов вблизи данного населённого пункта. С продвижением к Боровой российские силы смогли в ходе боестолкновений преодолеть приблизительно пять километров и теперь находятся вблизи Надии.

Ситуация в районе Загрызово и Кругляковки остаётся напряжённой, продолжаются активные боевые действия. Сообщения о перемещениях российских частей в районе данного населённого пункта начали поступать ещё в начале ноября. В тот период стало известно, что войска заняли лесной участок поблизости. Также сообщалось, что от пригородов Купянска российских солдат отделяет всего несколько километров.