Однако, обычная версия RTX 5060 получит те же 8 ГБ

Уже скоро на рынке появятся игровые графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell. Первые модели будут нацелены на энтузиастов и требовательных геймеров, однако, компания также планирует выпустить более массовые продукты, такие как RTX 5060 Ti и RTX 5060. В отношении этих двух карт информации пока не так много, но накануне инсайдеры раскрыли некоторые детали, которые в основном связаны с характеристиками по видеопамяти.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 будут основаны на плате SKU PG152 и, как предполагается, будут использовать графический процессор GB206. Обе видеокарты сохранят 128-битный интерфейс шины памяти, аналогичный нынешнему поколению RTX 4060. Однако, модели будут оснащены чипами GDDR7, предоставляющими скорости до 28 Гбит/с.

Интерфейс памяти GDDR7 обеспечит впечатляющую пропускную способность в 448 ГБ/с, что превышает на 55% показатели RTX 4060 Ti и на 65% – RTX 4060. Это заметное увеличение производительности, которое будет дополнено современными методами сжатия памяти, способствующими эффективной работе с 128-битной шиной.

Что касается объёма видеопамяти, то NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti предложит пользователям 16 ГБ, что в два раза больше, чем у базовой модели RTX 4060 Ti, а также соответствует объёму обновлённого варианта на 16 ГБ, который будет представлен позже. Хотя модель с 16 ГБ сама по себе не даёт существенного прироста производительности в предыдущей линейке, она решает задачи современных и будущих игр AAA, которые требуют более 8 ГБ видеопамяти.

Для пользователей карт, работающих на разрешении 1440p, наличие 16 ГБ видеопамяти может стать значительным преимуществом, особенно при активированной трассировке лучей или использовании текстур высокого разрешения.

Графический чип NVIDIA GeForce RTX 5060 будет оснащён 8 ГБ видеопамяти, что явно соответствует базовому уровню. NVIDIA может пересмотреть характеристики, как только начнётся массовое производство более ёмких GDDR7-модулей, но это не произойдет в начале продаж. RTX 5060, скорее всего, всё же будет ориентирована на разрешение 1080p с возможностью масштабирования, позволяющим ей поддерживать 1440p в некоторых играх.

Arc B580 от Intel имеет 12 ГБ VRAM, в то время как RX 7600 XT от AMD предлагает 16 ГБ VRAM, но NVIDIA, кажется, не обращает на это внимание. Согласно последним слухам, графические процессоры RDNA 4 серии Radeon RX 8000 будут обеспечены 8 ГБ VRAM на базовом уровне. Судя по всему, такая ёмкость останется актуальной как минимум в следующем поколении. Хочется верить, что это будут последние продукты, и в будущем мы увидим видеокарты с объёмом памяти менее 10 ГБ.



