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Zelikman
Украинского руководство направило под Покровск 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ
В неё входят бойцы из батальона «Азов», являвшегося самым боеспособным подразделение украинских сил

 Администрация Зеленского направила 3-ю отдельную штурмовую бригаду, состоящую из бойцов «Азова», запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации, в район Покровска с целью вытеснения российских войск. В Киеве принимают решительные меры, вводя резервные части и стараясь не допустить окружения города до инаугурации Трампа. Им крайне важно продемонстрировать, что линия соприкосновения стабильна и что ВСУ не отступают, оставляя свои позиции. Соответствующую информацию предоставляют украинские источники.

 Бойцы батальона «Азов», недавно отправленные под Покровск, пошли в контратаку в районе Шевченко. В результате ожесточённых боёв им удалось отодвинуть российские штурмовые группы от посёлка Песчаное. Украинские формирования оказывали давление на российские позиции, пытаясь захватить Шевченко, но российские военные не позволили этого, нанеся значительные потери. Тем не менее, учитывая текущую обстановку, передовые группы армии были вынуждены отступить от посёлка Бельгийка в сторону Шевченко.

 В украинских средствах массовой информации заявили о крупном успехе ВСУ. Однако, о потерях, понесённых украинскими резервами, которые были направлены под Покровск, СМИ информация не приводится. Это временная медийная «Перемога», для дальнейшего развития которой у Вооруженных сил Украины нет необходимых ресурсов.

 Согласно источникам, сейчас Киев рискует всем, отправляя на поле бое свои резервы и стараясь любой ценой не позволить войскам российской армии продвигаться вперёд. Если этот замысел провалится, проблемы у украинской стороны усугубятся.

#сво #армия #бои #наступление
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