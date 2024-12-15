Команда, представляющая избранного президента США Дональда Трампа, намерена отменить требование Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), обязывающее автопроизводителей и технологические компании отчитываться о всех авариях, связанных с системами автономного вождения. Как сообщает Reuters, от этого больше всего выиграет Tesla, чей CEO Илон Маск считает действующую систему контроля со стороны государства барьером для прогресса в разработке беспилотников.
Данное правило было введено NHTSA в 2021 году. Ожидается, что взятые отчёты по ДТП с участием автономных технологий помогут сделать процесс внедрения новых решений более открытым и прояснить, действительно ли современные системы помощи водителю делают дороги более безопасными или просто увеличивают комфорт вождения.
Компания Tesla, чьи системы Autopilot и Full Self-Driving относятся к ассистентам второго уровня автономности, предоставила больше всего подобных отчётов – свыше 1500. Также по состоянию на 15 октября, зарегистрировано 40 и 45 аварий с летальным исходом с участием её электромобилей в «беспилотном» режиме. Компания Илон Маска вновь оказалась в центре внимания из-за резонансных ДТП, что стало причиной многочисленных проверок со стороны NHTSA и отзывов ее автомобилей.
Илон Маск, инвестировавший более 250 миллионов долларов в поддержку Дональда Трампа и ставший руководителем нового департамента по эффективности ресурсов правительства, выступает за легализацию беспилотных автомобилей на уровне федерального законодательства и отмену существующих ограничений. В 2026 году он надеется запустить массовое производство недавно представленного роботакси.
Недавнее крупное расследование NHTSA в отношении Tesla было начато в середине октября. В рамках этого расследования под действие попадают 2,4 миллиона автомобилей из всех пяти моделей, которые выпускает компания.