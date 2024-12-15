По мнению новых властей США, такой контроль со стороны правительства не препятствует развитию технологий

Команда, представляющая избранного президента США Дональда Трампа, намерена отменить требование Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), обязывающее автопроизводителей и технологические компании отчитываться о всех авариях, связанных с системами автономного вождения. Как сообщает Reuters, от этого больше всего выиграет Tesla, чей CEO Илон Маск считает действующую систему контроля со стороны государства барьером для прогресса в разработке беспилотников.

Данное правило было введено NHTSA в 2021 году. Ожидается, что взятые отчёты по ДТП с участием автономных технологий помогут сделать процесс внедрения новых решений более открытым и прояснить, действительно ли современные системы помощи водителю делают дороги более безопасными или просто увеличивают комфорт вождения.

Компания Tesla, чьи системы Autopilot и Full Self-Driving относятся к ассистентам второго уровня автономности, предоставила больше всего подобных отчётов – свыше 1500. Также по состоянию на 15 октября, зарегистрировано 40 и 45 аварий с летальным исходом с участием её электромобилей в «беспилотном» режиме. Компания Илон Маска вновь оказалась в центре внимания из-за резонансных ДТП, что стало причиной многочисленных проверок со стороны NHTSA и отзывов ее автомобилей.

Илон Маск, инвестировавший более 250 миллионов долларов в поддержку Дональда Трампа и ставший руководителем нового департамента по эффективности ресурсов правительства, выступает за легализацию беспилотных автомобилей на уровне федерального законодательства и отмену существующих ограничений. В 2026 году он надеется запустить массовое производство недавно представленного роботакси.

Недавнее крупное расследование NHTSA в отношении Tesla было начато в середине октября. В рамках этого расследования под действие попадают 2,4 миллиона автомобилей из всех пяти моделей, которые выпускает компания.