Компания может попытаться вступить в конкурентную борьбу с такими техногигантами, как Intel и AMD

Похоже, Qualcomm намерена занять свою нишу на рынке персональных компьютеров, поскольку накануне появились слухи о том, что их проект Glymur может стать линейкой, направленной на настольные компьютеры, что создаст конкуренцию для Intel и AMD.

Инсайдер Роланд Квандт заявляет, что Qualcomm Glymur, вероятно, представляет собой серию систем на чипе для настольных компьютеров. Квандт также отмечает, что Qualcomm тестирует чип «SC8480XP» с системой жидкостного охлаждения, что указывает на возможность разработки процессоров, специально предназначенных для настольных ПК. Ожидается, что новая линейка чипов может получить название Snapdragon X Elite 2.

Дебют Qualcomm на рынок настольных процессоров является лишь вопросом времени. Для производителя чипов это предоставляет отличную возможность представить свои настольные решения, поскольку их совместимость значительно улучшилась. Компания хорошо показала себя при запуске ноутбучного решения в виде Snapdragon X Elite.

Но важным вопросом остаётся, сможет ли Qualcomm успешно начать производство настольных процессоров, поскольку это представляет собой более сложную задачу по сравнению с ноутбучным сегментом. Компания столкнётся не только с конкуренцией в сегменте x86 со стороны таких гигантов, как Intel и AMD, но и потребует значительных финансовых вложений в научные исследования и разработки, а также в производственные процессы.