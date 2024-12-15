Видеокарта может оказаться производительнее, чем ожидалось ранее. Устройство получит такой же чип, как и в RTX 5080

Несколько недель назад издание Videocardz опубликовало информацию о новых характеристиках Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, где обсуждались количество ядер графического процессора и его TGP. Согласно ранее представленной информации, предполагается, что Nvidia GeForce RTX 5070 Ti будет оснащена 8960 ядрами и чипом GB203. Указано, что референсная версия карты имела метку "PG147 SKU 60" и была спроектирована с TDP в 300 Вт. Похоже, что Nvidia с тех пор внесла некоторые изменения в спецификации.

Согласно актуальным данным, видеоадаптер Nvidia GeForce RTX 5070 Ti будет использовать GPU GB203-300, а конкретная плата обозначена как \"PG147 SKU 60\". Чип GB203 также будет применён в более дорогой модели RTX 5080 (GB203-400). В отличие от RTX 5080, которая будет использовать полный вариант чипа, RTX 5070 Ti будет иметь его упрощенную версию. Это улучшение по сравнению с прошлым поколением, когда версия Ti использовала другой, менее мощный чип, нежели тот, что установлен в RTX 4080. Исключением является обновление вариант Ti SUPER, который предполагает использование аналогичного уровня GPU, что и RTX 4080. Также максимальное потребление было увеличено до 350 Вт, что на 50 Вт выше ранее заявленных значений.

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti будет иметь 256-битную шину и 16 ГБ видеопамяти GDDR7. Это превышает характеристики RTX 4070 Ti на момент её выхода. Скорость работы памяти составит 28 Гбит/с, что приведёт к общей пропускной способности в 896 ГБ/с, обеспечивая прирост на 33% по сравнению с RTX 4070 Ti SUPER.

Что касается даты релиза, по всей видимости, Nvidia GeForce RTX 5070 Ti появится на рынке третьей по очереди, а не RTX 5070. Согласно внутренним планам компании, все шесть продуктов серии RTX 5000 Blackwell должны быть представлены в первой половине 2025 года, при этом большинство из них ожидаются в первом квартале. Это обещает быть насыщенной половиной года, так как одновременно с решениями от Nvidia ожидаются запуски графических процессоров от AMD и Intel.