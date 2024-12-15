В его создании было использовано более 100 000 мелких уругвайских монет номиналом два песо

На мероприятии Art Basel в Соединённых Штатах Америки была продемонстрирована уникальная реплика гиперкара Pagani Zonda. Этот арт-объект создан с использованием более чем 100 000 мелких монет Уругвая. Как сообщает CarBuzz, скульптуру изготавливал знаменитый коллекционер автомобилей Pagani.

Реплика носит имя Pagani Zonda Carpincho. Слово «Carpincho» переводится с испанского как «капибара». Именно этот зверь изображён на монете номиналом два песо, которую часто использовал скульптор Хоакин Арбиза, работая над проектом в течение трёх лет. Все монеты были спаяны между собой. Для этого потребовалось более 500 000 точек пайки. Общая стоимость использованных монет составляет примерно 4500 американских долларов. Основа скульптуры сделана из глины, древесины и пены.

Арт-автомобиль был заказан бизнесменом Хорхе Гомесом, который имеет аргентинское происхождение, как и Горацио Пагани, основатель Pagani Automobili. Именно по этой причине фронтальная часть автомобиля украшена изображением известного аргентинского футболиста Лионеля Месси.

Гомес владеет оригинальной моделью Zonda C12, приобретённой прямиком у Пагани. В его коллекции также имеются более новые суперкары марки — Huayra и Utopia. Помимо этого, около его дома установлена скульптура, изображающая руку, выходящую из земли и рисующую Зонду на стене, созданная из частей Toyota Corolla 1981 года — первого автомобиля Горацио Пагани.

Также в минувшем месяце на аукционе RM Sotheby's был продан редкий родстер Pagani Zonda 760 LM 2014 года. Несмотря на пробег в 28,5 тысячи километров, он был продан за сумму в 11 086 250 долларов.