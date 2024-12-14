Однако, никаких подробностей о характеристиках новейшего разъёма не сообщается.

Мероприятие CES, без сомнения, станет катализатором новых технологических инноваций в сфере компьютерных систем. По имеющимся данным, пользователи смогут увидеть презентацию новейшего стандарта HDMI, которым будут заменены действующие порты HDMI 2.1.

Согласно информации от ComputerBase, организатор по лицензированию HDMI сообщил о своих планах продемонстрировать «революционную» технологию. Хотя конкретное название следующего стандарта HDMI ещё не озвучено, ожидается, что на мероприятии будет представлен «HDMI 2.2», который, по слухам, предложит лучшую пропускную способность, поддержку более высоких разрешения и частоты обновления.

Важно отметить, что в заявлении HDMI LA не уточняется, какой именно будет следующая схема наименования для HDMI. На данный момент нет точных сведений о характеристиках ожидаемого стандарта HDMI 2.2. Актуальное решение уже поддерживает максимальную пропускную способность в 48 Гбит/с и разрешение до 10 240х4320 пикселей, можно предположить, что HDMI 2.2 покажет более впечатляющие показатели.

Пока что не было представлено никаких заявлений от производителей графических процессоров относительно внедрения HDMI 2.2 в их будущие модели. Единственное, что за последнее время произошло в этой сфере — это обновление до DisplayPort 2.1, которое появилось вместе с видеокартами AMD RDNA 3. По слухам, эта же версия будет внедрена и в видеокарты серии NVIDIA "RTX 5000" Blackwell. Если стандарт будет официально объявлен, то возможно, что следующие поколения графических процессоров смогут поддерживать HDMI 2.2. Тем не менее, на данный момент информации об этом недостаточно.