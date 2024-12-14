В украинском сообществе опасаются, что вскоре город перейдёт под контроль армии России, а за ним под ударом окажется Константиновка

Штурмовые подразделения Вооружённых сил России, действующие в районе Часов Яра, частично вытеснили украинские войска с территории огнеупорного завода, который является важным элементом обороны города. Информацию предоставил военный аналитик, подполковник в отставке Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Российским группам удалось добиться успеха на этом объекте, и попытки украинских сил вернуть утраченные позиции встречают серьёзное сопротивление. На днях командование украинского гарнизона бросило в контратаку значительные силы, но они не сумели добиться успеха. По мнению экспертов, украинские силы «выдыхаются» и не имеют ресурсов для действий с прежней агрессивностью. Как отметил Марочко, полное освобождение территории комбината еще не завершено, идут ожесточённые бои.

На украинских платформах царит атмосфера тревоги из-за обострившейся ситуации в Константиновке, которую защищает Часов Яр. Никто не имеет сомнений, что город вот-вот окажется в опасности. Саму Константиновку, располагающуюся в низменной местности, не оборудовали защитными сооружениями, так как местные власти полагались на защиту, предоставляемую Часов Яром.

Между тем, Сырскому приходится растягивать имеющиеся ресурсы между Донецким, Харьковским и Курским направлениями. В преддверии инаугурации Дональда Трампа каждое из них критически важно для администрации Зеленского.