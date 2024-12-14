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Zelikman
Samsung до сих пор ждёт субсидий от администрации Байдена
Компания инвестировала в завод Taylor около 17 млрд долларов, однако, из-за задержек со стороны США, не может запустить предприятие.

 Несмотря на то, что 15 апреля этого года Samsung подписала предварительный меморандум о взаимопонимании с США по вопросам выплат субсидий, Business Korea сообщает, что компания по-прежнему ждёт обещанных денег.

 В условиях постоянно меняющегося политического климата и недавних выборов, на которых победил Дональд Трамп, инвестиционные планы компании Samsung претерпели значительные изменения. 10 декабря Министерство торговли США сообщило о выделении Micron субсидии в размере 6,165 миллиарда долларов, хотя подписание меморандума состоялось 25 апреля. Samsung заключила аналогичное соглашение на 10 дней раньше, однако, до сих пор находится в ожидании, что ставит под угрозу её инвестиции на 17 миллиардов долларов в завод Taylor.

Тем не менее, южнокорейская технологическая корпорация недавно сократила темпы инвестиций в современные литейные технологии. Главной причиной этого стало низкое качество производства по их 3-нанометровому техпроцессу GAA. По последним данным, выход годных чипов второго поколения по этой технологии составил всего 20%, в то время как изначально задача заключалась в достижении 70%.

 Сообщается, что одной из причин, по которой Samsung задержала поставки передового оборудования EUV от ASML для своего завода Taylor, заключается в том, что компания столкнулась с серьёзными трудностями, которые пока не удаётся решить. 

#сша #samsung #технологии #закон о чипах #заводы
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