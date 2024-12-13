Компания неспеша набирает сотрудников налаживания системы реализации и гарантийного обслуживания автомобилей за пределами Китая

Автомобильное направление компании Xiaomi приступило к подготовке запуска своих электрических автомобилей на международной арене. Как сообщается, в настоящее время идёт процесс набора новых сотрудников, однако, Xiaomi не намерена спешить с выходом на зарубежные рынки.

Фирма работает над созданием команды профессионалов в области маркетинга, управления проектами и послепродажного сервиса, которая будет заниматься налаживанием деятельности офисов за пределами Поднебесной. Также Xiaomi усиливает подразделение, отвечающее за интеллектуальные системы управления — для поставок на иностранные рынки умные помощники будут адаптироваться с учетом местных особенностей.

На данный момент не раскрыты конкретные страны, куда первым делом отправятся модели компании. Вероятно, что электрические автомобили впервые появятся в странах, где уже существуют дочерние предприятия Xiaomi. Компания уже представляла седан SU7, например, в Барселоне и Париже.

На старте Xiaomi намерена выпускать небольшие партии автомобилей, а решение о расширении производства будет зависеть от результатов тестовых продаж. Согласно некоторым источникам, запуск экспорта станет одним из способов борьбы с конкурентами на внутреннем рынке, хотя единственная модель компании продолжает сохранять популярность. Xiaomi планировала продать 100 тысяч единиц SU7 в течение следующего года, и этот план был выполнен уже в начале ноября.

В начале декабря Xiaomi представила первые изображения своего второго электромобиля — кроссовера YU7. Судя по фотографиям и предварительным характеристикам, его дизайн и технические особенности не будут существенно отличаться от седана.