Сообщается, что проект представляет из себя кооперативный экшен на выживание

Накануне на The Game Awards мир игровое сообщество потрясла новость от FromSoftware. Сразу после того, как CD Projekt Red поразили всех своим анонсом The Witcher 4, пришло известие о новой игре под названием Elden Ring. Это не продолжение Elden Ring 2, и, скорее всего, его не стоит ожидать в ближайшее время. Вместо этого разработчики представили Elden Ring: Nightrein, кооперативный проект, который берет начало в уже знакомой вселенной.

Игра получила название кодовое Elden Ring X. Её описываю как «игру на выживание в жанре кооперативного экшена». Эта формулировка вызывает больше вопросов, чем даёт ответов, но с приближением даты релиза можно будет получить больше деталей. На сайте Elden Ring: Nightreign упоминается, что в команде может находиться до четырёх участников. В отличие от предыдущей версии игры, в которой игроки могли выбирать из множества предметов и билдов, здесь придется ограничиться заранее заданными «героями».

В трейлере Elden Ring: Nightreign можно увидеть знакомые места из оригинальной игры, такие как Лимгрейв, Кейлид, арена Радана и, скорее всего, Лейнделл. Также демонстрируется потенциальный финальный босс, или один из ключевых противников, которого игрокам потребуется одолеть. Игра запланирована к выходу в 2025 году на платформах ПК, Xbox и PlayStation.