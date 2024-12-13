Производитель вычеркнул данную модификацию из своего прайс-листа

На официальном сайте марки Lada был опубликован обновлённый прайс-лист для внедорожника Niva Travel. В дополнение к изменению цен, вызванному возвратом подушек безопасности на данную модель, произошли изменения в комплектациях. В списке доступных вариантов исчезла модификация Comfort Off-Road, которая была признана наиболее подходящей для бездорожья, хотя на странице модели по-прежнему можно увидеть фотографии такой Niva Travel.

Версия Comfort Off-Road была доступна среди вариантов Niva Travel ещё в ноябре, её стоимость тогда составляла 1 441 000 рублей — на 33 тысячи дороже стандартной Comfort. В момент введения этой модификации среди её особенностей отмечались шноркель, кузовной обвес из неокрашенного пластика, специальная грязевая резина и чёрная отделка потолка. Таким образом, сейчас Lada Niva Travel доступна в пяти версиях — Classic, Comfort, Luxe, Black и KHL.

О начале производства внедорожников с подушками безопасности АвтоВАЗ сообщил в конце ноября. Если ранее стоимость модели начиналась с 1 314 000 рублей, то сейчас минимальная цена составляет 1 334 000 рублей, при этом в базовом оснащении имеется только водительский эйрбэг. Пассажирская подушка становится доступной с версии Comfort, цена которой увеличилась с 1 408 000 до 1 443 000 рублей. Самая дорогая комплектация Niva Travel сейчас стоит 1 639 000 рублей.

Совсем недавно стало известно, что для Lada Niva Travel в Тольятти разрабатывают новый двигатель. Он будет состоять из 1,8-литрового блока и восьмиклапанной головки, что позволит развивать мощность примерно 90 лошадей, что на 7 лошадиных сил больше текущего показателя. При этом ожидается, что он будет значительно более тяговитым.