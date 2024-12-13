Он достигает скорости чтения в 10300 МБ/с, а скорость записи заявлена до 8600 МБ/с

PNY недавно представила свои новые твердотельные накопители CS2150 Gen5 NVMe, которые предлагают внушительные скорости чтения и записи. Тем не менее, это не обязательно будет актуально для каждого пользователя.

Новый SSD PNY CS2150 предназначен именно для пользователей, которым необходима быстрая передача данных, чтобы избежать задержек и ожиданий. Можно отметить, что одни из самых быстрых SSD, доступных для таких устройств, как PS5, обеспечивают последовательную скорость чтения порядка 7000 МБ/с.

Например, SSD Samsung 990 Pro, использующий интерфейс PCIe Gen4, демонстрирует скорость чтения до 7450 МБ/с. Это почти на 3000 МБ/с меньше, чем у нового твердотельного накопителя CS2150 от PNY на базе PCIe Gen5, который достигает скорости 10300 МБ/с.

Это отчасти связано с тем фактом, что PNY предлагает накопитель нового поколения Gen5. Когда на рынок выйдут новые SSD Gen5, их показатели будут аналогичны, что сделает достижения PNY не единственными в своем роде. Тем не менее, PNY является уважаемым брендом в индустрии и на протяжении долгого времени производит надежные решения для хранения данных. К тому же, их устройства обычно стоят немного меньше, чем аналоги от Samsung и Western Digital. Помимо высокой скорости чтения, PNY утверждает, что их новый твердотельный накопитель может достигать скорости записи до 8600 МБ/с, что делает его высокопроизводительным по всем параметрам.